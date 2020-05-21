В Евросоюзе опубликовали новые рекомендации для авиаперелетов

Опубликован новый набор принципов, которыми должны руководствоваться авиаперевозчики.

Европейское агентство авиационной безопасности и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендуют использовать защитные маски и соблюдать тщательную гигиену рук во время путешествий в самолетах.

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Как сообщает CNN, агентства опубликовали новый набор принципов, которыми должны руководствоваться авиаперевозчики. Рекомендуется также соблюдение социальной дистанции. "Пассажиры должны быть уверены, что путешествие самолетом с другими людьми в ограниченном пространстве несет минимальные риски для их здоровья", – говорится в заявлении.

Соответствующие правила должны убедить клиентов авиакомпаний, что они могут летать безопасно, а перевозчики могут преодолеть последствия пандемии.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия хочет обязать европейских туристов носить защитные маски и совершать визиты без большого багажа.