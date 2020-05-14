В масках и без большого багажа: Еврокомиссия разработала новые правила авиаперевозок

Туристов хотят попросить минимизировать количество движений по салону самолета и контактов с бортпроводниками.

Европейская комиссия обнародовала свои предложения по введению новых правил путешествий, которые, в частности, могут повлиять на регламент авиаперелетов.

В частности, в Еврокомиссии хотят обязать европейских отдыхающих носить защитные маски и путешествовать без большого багажа, пишет УП.

Целью введения новых правил путешествий назвали возрождение безопасного туризма, который остановился из-за коронавируса.

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Авиакомпаниям и аэропортам также хотят предложить реорганизовать регистрацию на рейс, оформление и выдачу багажа для того, чтобы избежать больших скоплений людей. Кроме того, туристов хотят попросить минимизировать количество движений по салону самолета для уменьшения контактов, в частности с бортпроводниками.

Указанные предложения не будут обязательными, однако они могут стать основой для дальнейших действий правительств и авиакомпаний, когда карантинные ограничения будут сняты.

Как сообщал УНИАН, накануне в Министерстве инфраструктуры заявили, что Украина не возобновит авиасообщение с 22 мая и посоветовали воздержаться от покупки билетов на самолеты по "привлекательным" ценам.