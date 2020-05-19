Глава Qatar Airways считает бесполезным соблюдение дистанции в самолетах

Он отметил, что в случае с самолетами социальная дистанция вряд ли будет работать.

Исполнительный директор авиакомпании Qatar Airways Акбар аль-Бакер не видит смысла в соблюдении социальной дистанции в самолетах во время пандемии коронавируса.

Читайте такжеВ Qatar Airways обнародовали план восстановления маршрутов к июлю: Киева в нем нет

Об этом он заявил в интервью телерадиовещательной корпорации BBC, передает Прайм. "Вопрос соблюдения дистанции, не думаю, что это действительно будет работать в самолетах. Поддерживать в самолетах дистанцию в полтора метра — нереально. Многие медики отмечают, что вирус не распространяется по воздуху, он распространяется капельным путем. Поэтому единственный путь — сделать обязательным ношение масок, перчаток, постоянно дезинфицировать самих себя и воздушные фильтры в самолете", — сказал он.

По его мнению, теперь авиакомпаниям необходимо инвестировать в дезинфекцию, и Qatar Airways уделяет этому много внимания, используя самые передовые средства. Кроме того, авиакомпания предоставляет пассажирам санитайзеры и проверяет их температуру.

Ранее компания сообщила, что с 25 мая экипажи Qatar Airways начнут носить защитные костюмы во время полетов, а пассажиров обяжут находиться весь полет в медицинских масках. Перевозчик планирует к концу мая возобновить регулярное авиасообщение, увеличить число направлений для полетов до 50, а в июне — до 80.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее глава крупнейшего лоу-коста Европы Ryanair пригрозил не возобновлять полеты, если власти потребуют оставлять средние кресла пустыми. Он выступил за другие меры, которые могут помочь снизить риск инфицирования пассажиров без уменьшения провозных емкостей самолетов.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.