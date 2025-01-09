Пользователи уже поблагодарили команду "Укрзализныци" и выразили преимущественно положительное отношение к новой услуге.

Отныне путешественники, которые планируют путешествие с "Украинской железной дорогой" на скоростных поездах "Интерсити+" смогут выбрать место за или против направления движения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"Отныне вы выбираете место за или против направления движения Интерсити+", - говорится в заявлении акционерного общества. "IT и Продуктовая команды, спасибо, что дожали!", - добавил Перцовский.

Граждане выразили преимущественно положительное отношение к новой услуге. "О супер! Это всегда было для меня проблемой потому что очень плохая вистюбилярка", - написала на Facebook-странице одна из пассажирок УЗ.

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"Маленькая стрелка в приложении - большой шаг для комфорта. Спасибо", - отметил другой гражданин.

Некоторые из потенциальных пассажиров выразили определенную обеспокоенность относительно нововведения. "Интересно, но не будут ли прежде всего выкупаться места по ходу поезда?" - пишет один из пользователей сети Facebook. Другие посоветовали руководству УЗ обратить внимание на более насущные потребности железной дороги, в частности, зарплаты работников.

"Укрзализныця" - последние новости

Напомним, в конце года "Украинская железная дорога" заявила о запуске в тестовом режиме услуги полноценных обедов на избранных поездах.

Новое меню включает, в частности, карпатские деруны, омлет из житомирских яиц и крымскотатарский плов с говядиной. Стоимость блюд находится в пределах 170-190 гривен.

А еще ранее стало известно, что в новом графике движения на 2024-2025 годы некоторые поезда УЗ стали флагманскими. Пассажиров в таких поездах ждет фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.

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