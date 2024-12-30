Укрзализныця тестирует новое меню в поездах / коллаж УНИАН, фото УНИАН, пресс-служба Укрзализныци

Пассажиры "Укрзализныци" смогут насладиться полноценным обедом во время путешествия. Компания запускает услугу в тестовом режиме в отдельных поездах.

"Запускаем в тестовом режиме полноценные обеды на избранных поездах Укрзализныци! Меню горячих блюд в поездах дальнего сообщения было одним из самых ожидаемых обновлений в сервисе Укрзализныци", - говорится в сообщении компании.

Уже на этой неделе тестирование нового меню проведут на некоторых самых длинных рейсах:

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  • №351/352 Киев – Кишинев;
  • №95/96 Киев – Рахов;
  •  №29/30 Киев – Ужгород;
  •  №4/3 Запорожье – Ужгород.

Новое меню в поездах "Укрзализныци":

  • карпатские драники;
  • омлет из житомирских яиц;
  • курицу с подольским картофелем и овощами;
  • крымскотатарский плов с говядиной.

При этом отмечается, что стоимость блюд будет в пределах 170-190 гривень.

Укрзализныця - последние новости

В новом графике движения на 2024-2025 года некоторые поезда "Укрзализныци" стали флагманскими. Пассажиры теперь смогут увидеть в приложении, какие поезда имеют новые и модернизированные вагоны.

УЗ также назначила беспересадочные вагоны по долгожданному маршруту Чернигов - Рахов, которым можно воспользоваться уже в декабре.

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