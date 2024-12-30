Пассажиры "Укрзализныци" смогут насладиться полноценным обедом во время путешествия. Компания запускает услугу в тестовом режиме в отдельных поездах.
"Запускаем в тестовом режиме полноценные обеды на избранных поездах Укрзализныци! Меню горячих блюд в поездах дальнего сообщения было одним из самых ожидаемых обновлений в сервисе Укрзализныци", - говорится в сообщении компании.
Уже на этой неделе тестирование нового меню проведут на некоторых самых длинных рейсах:
- №351/352 Киев – Кишинев;
- №95/96 Киев – Рахов;
- №29/30 Киев – Ужгород;
- №4/3 Запорожье – Ужгород.
Новое меню в поездах "Укрзализныци":
- карпатские драники;
- омлет из житомирских яиц;
- курицу с подольским картофелем и овощами;
- крымскотатарский плов с говядиной.
При этом отмечается, что стоимость блюд будет в пределах 170-190 гривень.
Укрзализныця - последние новости
В новом графике движения на 2024-2025 года некоторые поезда "Укрзализныци" стали флагманскими. Пассажиры теперь смогут увидеть в приложении, какие поезда имеют новые и модернизированные вагоны.
УЗ также назначила беспересадочные вагоны по долгожданному маршруту Чернигов - Рахов, которым можно воспользоваться уже в декабре.