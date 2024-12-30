Отмечается, что стоимость блюд достаточно демократическая.

Пассажиры "Укрзализныци" смогут насладиться полноценным обедом во время путешествия. Компания запускает услугу в тестовом режиме в отдельных поездах.

"Запускаем в тестовом режиме полноценные обеды на избранных поездах Укрзализныци! Меню горячих блюд в поездах дальнего сообщения было одним из самых ожидаемых обновлений в сервисе Укрзализныци", - говорится в сообщении компании.

Уже на этой неделе тестирование нового меню проведут на некоторых самых длинных рейсах:

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№351/352 Киев – Кишинев;

№95/96 Киев – Рахов;

№29/30 Киев – Ужгород;

№4/3 Запорожье – Ужгород.

Новое меню в поездах "Укрзализныци":

карпатские драники;

омлет из житомирских яиц;

курицу с подольским картофелем и овощами;

крымскотатарский плов с говядиной.

При этом отмечается, что стоимость блюд будет в пределах 170-190 гривень.

Укрзализныця - последние новости

В новом графике движения на 2024-2025 года некоторые поезда "Укрзализныци" стали флагманскими. Пассажиры теперь смогут увидеть в приложении, какие поезда имеют новые и модернизированные вагоны.

УЗ также назначила беспересадочные вагоны по долгожданному маршруту Чернигов - Рахов, которым можно воспользоваться уже в декабре.

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