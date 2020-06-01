Украинцы получат дополнительные выходные в июне: когда и как будем отдыхать

Всего в первый летний месяц в Украине будет 10 официальных выходных и праздничных дней.

На первый месяц лета в Украине приходится несколько государственных праздников, поэтому в июне 2020 года украинцы получат дополнительные выходные.

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Так, в июне в Украине отметят Троицу и День Конституции. Благодаря этим праздникам украинцы и получат дополнительные дни для отдыха, ведь в случае, если праздник приходится на субботу или воскресенье, то выходной день переносится на понедельник.

Праздник Троицы в этом году будут отмечать в воскресенье, 7 июня. В связи с этим понедельник, 8 июня, в Украине будет нерабочим днем. Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд – с 6 по 8 июня.

День Конституции является официальным выходным днем. Традиционно он отмечается 28 июня. В 2020 году данный праздник приходится на воскресенье, поэтому понедельник 29 июня тоже будет выходным. Значит, украинцев ждет еще один трехдневный уик-энд – с 27 по 29 июня.

В целом в июне текущего года будет 4 субботы и 4 воскресенья. С учетом дополнительных выходных, в первый летний месяц у украинцев будет 20 рабочих и 10 официальных выходных и праздничных дней.

Основные праздники и памятные даты в июне 2020

1 июня - Международный день защиты детей

4 июня - Международный день невинных детей-жертв агрессии

5 июня - Международный день окружающей среды

6 июня - День журналиста

7 июня - День Святой Троицы

8 июня - Всемирный день океанов

9 июня - Международный день друзей

20 июня - Всемирный день беженцев

21 июня - День медицинского работника, День отца, День летнего солнцестояния

22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

25 июня - День таможенной службы Украины

28 июня - День Конституции Украины, День молодежи

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