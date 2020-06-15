"Укрзализныця" открыла продажу билетов на еще четыре поезда (инфографика)

В УЗ также изучают возможность назначения в ближайшее время поезда №145/146 Киев — Измаил.

«Укрзализныця» открыла продажу билетов еще на четыре поезда дальнего сообщения, они начнут курсировать уже с 19 июня.

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Как сообщает пресс-служба УЗ, речь идет о направлениях Запорожье — Ужгород, Харьков — Ивано-Франковск, Харьков — Ужгород и Киев — Херсон.

В частности, поезд №17/18 Харьков — Ужгород отправится из Харькова 19 июня, из Ужгорода 20 июня. Поезд №4/3 Запорожье — Ужгород из Запорожья совершит рейс 20 июня, обратно из Ужгорода — 21 июня. Поезд №15/16 Харьков — Ивано-Франковск отправится из Харькова 20 июня, из Ивано-Франковска 21 июня. Поезд №768/767 Киев — Херсон отправится из Киева 19 июня, из Херсона – 20 июня. Указанные поезда будут курсировать через день

Также будет увеличена периодичность курсирования трех поездов. В фокусе традиционные места отдыха украинцев: Западная Украина и Причерноморье. С 18 июня поезд №106/105 Одесса — Киев, с 20 июня поезд №102/101 Киев — Херсон и с 1 июля №12/11 Киев — Новоалексеевка будут курсировать ежедневно.

Кроме того, для перевозки пассажиров к местам отдыха в УЗ изучают возможность назначения в ближайшее время поезда №145/146 Киев — Измаил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования и вентиляции, чтобы снизить риск заболеваемости COVID-19.

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