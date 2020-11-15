Перевозчик периодически закрывает продажу билетов со станций в населенных пунктах, отнесенных к «красной зоне» по распространению COVID-19.

АО «Укрзализныця» сообщает, что, согласно решению Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, с 00:01 16 ноября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций Белая Криница и Салават-1 (Ривненская область).

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Об этом говорится на сайте перевозчика.

Следовательно, будет открыта продажа билетов на следующие поезда:

№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 102/101 Киев - Херсон;

№ 251/251 Харьков - Николаев.

В «Укрзализныце» напоминают, что компания обеспечивает безопасность путешествий во всех направлениях. В частности, строго соблюдается масочный режим сотрудников, осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса и по возможности контролируется наличие масок у пассажиров и прочее.

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Автор: Тамара Отовская