АО «Укрзализныця» сообщает, что, согласно решению Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, с 00:01 16 ноября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций Белая Криница и Салават-1 (Ривненская область).
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Об этом говорится на сайте перевозчика.
Следовательно, будет открыта продажа билетов на следующие поезда:
№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;
№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
№ 98/97 Ковель - Киев;
№ 102/101 Киев - Херсон;
№ 251/251 Харьков - Николаев.
В «Укрзализныце» напоминают, что компания обеспечивает безопасность путешествий во всех направлениях. В частности, строго соблюдается масочный режим сотрудников, осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса и по возможности контролируется наличие масок у пассажиров и прочее.
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