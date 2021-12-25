Экспресс будет курсировать ежедневно с 25 декабря 2021 года до 16 января 2022 года, кроме 1 и 4 января.

"Укрзализныця" на период новогодних праздников запустила "Буковельский экспресс" по маршруту Львов - Ясиня.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Поезд будет делать остановки на станциях Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта и др. Экспресс будет курсировать ежедневно с 25 декабря 2021 года до 16 января 2022 года, кроме 1 и 4 января. Затем поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

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"Буковельский экспресс" будет отправляться из Львова в 06:40 и прибывать на конечную станцию Ясиня в 12:25.

Отмечается, что новым поездом пассажиры могут менее чем за 5 часов доехать до станции Татаров (Буковель), а дальше добраться до курорта "Буковель" за 20 минут автобусными шатлами.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" по случаю новогодних праздников назначила ряд дополнительных поездов к горнолыжным курортам.

Речь идет о поездах по маршрутам: Киев – Ужгород (через Славское), Киев – Ворохта (через Буковель), Киев – Ивано-Франковск, Киев – Ворохта (через Буковель), Харьков – Львов.

Маршрут поезда Киев – Яремче продлен до Ворохты (через Буковель).

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

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