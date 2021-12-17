Изменения связаны с повышенным спросом в период новогодних праздников.

"Укрзализныця" назначила еще 6 дополнительных поездов в связи с повышенным спросом в период новогодних праздников.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"УЗ" назначает дополнительные поезда по следующим маршрутам: №266/265 Киев – Херсон (отправление из Киева и Херсона 31 декабря), №222/221 Херсон – Киев (отправление из Киева и Херсона 31 декабря), №123/124 Киев – Одесса (отправление из Киева 31 декабря, из Одессы – 1 января),

Кроме того, поезд №239/240 Киев – Ужгород будет отправляться из Киева с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибывать в Ужгород в 12:09. Из Ужгорода поезд будет отправляться в 22:26 и прибывать в Киев в 14:45.

Поезд №170/253 Киев – Харьков будет отправляться из Киева 31 декабря в 13:50 и прибывать в Харьков в 22:20. В обратном направлении поезд будет отправляться 31 декабря в 23:29, в Киев поезд будет прибывать в 8:28.

Поезд №173/192 Киев – Львов будет отправляться из Киева 31 декабря в 6:57 и прибывать во Львов в 16:58. Из Львова он будет отправляться 31 декабря в 23:19 и прибывать в Киев в 6:26.

"Укрзализныця" и дополнительные поезда:

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных поездов к новогодним праздникам в связи с повышенным спросом на рейсы в "лыжных" направлениях.

10 декабря 2021 года "Укрзализныця" заявила о том, что добавит вагоны к горнолыжным новогодним поездам.

13 декабря 2021 года повилась информация о том, что на украинском горнолыжном курорте пассажиров поездов будут встречать автобусы.

Автор: Герасименко Валентина