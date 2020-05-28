Температурный скрининг и чай только в свои чашки: в "УЗ" рассказали о новых правилах проезда в поездах

Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

"Укрзализныця" учла все рекомендации Минздрава и полностью готова к возобновлению курсирования пассажирских поездов.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

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«Сейчас в пассажирских вагонах, которые направляются в регионы, где еще не ослаблен карантин, будет 50% мест, то есть в одном купе будет находиться не более двух человек. Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Усилили и обработку постельного белья во время стирки. Таким образом мы сможем обеспечить все предусмотренные санитарные нормы с учетом ограничений», – рассказал Иван Юрик.

Проводники будут ежечасно во время рейса проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым смогут пользоваться пассажиры.

В вагонах размещены рекомендательные наклейки относительно правил личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, проходят дополнительные инструктажи и медосмотр.

Также увеличена периодичность уборки и дезинфекции помещений на железнодорожных вокзалах, где находятся пассажиры. У железнодорожных касс нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Дикторы вокзалов по громкой связи будут напоминать правила пребывания в помещениях вокзалов, а при входе на вокзалы железнодорожники будут проводить температурный скрининг всех посетителей.

«К восстановлению перевозочного процесса в новом формате должны подготовиться не только железнодорожники, но и пассажиры. В частности, для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон», – пояснил Иван Юрик.

Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия. А кипяток по необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду.

Как сообщал УНИАН, с 1 июня "Укрзализныця" запускает 42 пассажирских поезда.

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