Раннее бронирование подразумевает возможность приобретения тура наперед, что открывает доступ к неограниченному выбору места проживания и отелей. Благодаря этому клиенту не придется выбирать в спешке самый приемлемый вариант из оставшихся – он может заранее выбрать и забронировать именно такой отпуска, который ему по душе. Ведь в сезон любимые отели уже могут быть раскуплены.

И чем раньше это сделать, тем более выгодные условия.

В отличие от туров, купленных в последний момент, раннее бронирование, в зависимости от месяца, в который оно совершается, дает возможность бесплатно изменить не только страну, но и отель, даты поездки и даже спутника, с которым изначально планировалась поездка. А при постоянно меняющихся карантинных условиях это очень актуально.

Кроме того, по сравнению с "горящими турами", которые нужно оплачивать сразу и полностью, раннее бронирование не только выгоднее, но и удобнее: изначально можно внести минимальную предоплату за тур, а остальное заплатить за 21 день до вылета, поэтому у клиента есть несколько месяцев в запасе, чтобы не торопиться и собрать всю сумму. И что еще важно, уточняет TUI, в случае снижения отелями стоимости проживания будет возможность подтвердить для оплаты актуальную на этот момент цену.

Например, при бронировании отдыха в ноябре 2022-го года самые выгодные условия: первый взнос составит всего 3% от стоимости путевки, а в пакете будут предусмотрены замена отеля, изменение дат, туристов и страны, страховка от невыезда, гарантия минимальной цены и максимально возможное удобное время вылета,

В декабре первый взнос будет уже 5%, но страну, отель, даты или туристов можно по-прежнему свободно изменить. В феврале первый взнос составит уже 12% от стоимости. А приоритет по времени вылета, гарантия минимальной цены и изменение дат будут доступны уже только определенной категории отелей.

В апреле за отдых летом первоначально придется заплатить 20% стоимости, изменить дату вылета и имена туристов можно будет за дополнительную плату, удобное время вылета и опция замены отеля также будут доступны не всем.

Таким образом, раннее бронирование TUI предоставляет клиенту не только самые гибкие возможности в выборе места и даты отдыха, но и самые выгодные с финансовой точки зрения.

Автор: Григорий Бондарь