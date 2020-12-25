Праздновать рождество вместе с гостями фестиваля будут Вера Кекелия, Арсен Мирзоян, Виктор Павлик, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Тоня Матвиенко, Наталия Бучинская, а также Руслан Сеничкин и Людмила Барбир.

Рождественские праздники не за горами, и, чтобы провести их ярко и весело, получить незабываемые эмоции и хорошенечко отдохнуть - рекомендуем отправиться в Карпаты. Именно здесь, в Яремче, в этом году уже в девятый раз пройдет Рождественский фестиваль WINTER ROMANTIK FEST с участием украинских звезд.

Яркое событие состоится в гостеприимном отеле Romantik Spa Hotel.

Праздновать рождество вместе с гостями фестиваля будут певица и актриса «Женского квартала» Вера Кекелия, певцы Арсен Мирзоян и Виктор Павлик, актриса Ольга Сумская, актер Виталий Борисюк, певицы Тоня Матвиенко и Наталия Бучинская, телеведущие Руслан Сеничкин, Людмила Барбир и другие.

"Это единственный такой Рождественский фестиваль на территории Украины. Второго такого нет нигде. Здесь готовят великолепные праздничные блюда, здесь невероятные пейзажи вокруг", - отмечает актриса Ольга Сумская.

На фестивале звезды традиционно будут петь колядки, готовить рождественскую кутью и 12 постных блюд. Времена пандемии диктуют свои правила, поэтому в этом году фестиваль будет проходить по обновленному формату – с рядом ограничений и дистанцирования.

"В этом году мы традиционно будем пропагандировать украинские рождественские традиции и невероятную красоту Карпат. А также уделим большое внимание соблюдениям правил карантина, - говорит Иван Гаврон, основатель фестиваля и владелец Romantik Spa Hotel. – В этом году нам есть чем побаловать гостей и кроме праздничной программы. Всем гостям в этом году мы предлагаем систему питания all inclusive, а также интересную новинку – возможность оздоровиться в термальном бассейне. Мы поднимаем термальную воду на поверхность из подземных рек глубиной до 255 м, и разогреваем ее для бассейна до 32°С. Термальные бассейны дарят особый релакс и оздоровление".

На Святой вечер все звёзды вместе с ведущими Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир приготовят кутью по старинным рецептам, а гости фестиваля смогут определить – какая кутья самая вкусная и выберут победителя.

"За годы проведения фестиваля WINTER ROMANTIK FEST мы приготовили 700 литров кутьи и более 10000 вареников. Установили рекорд на самую длинную гуцульскую колбаску - 27 метров", - приоткрывает секреты праздничного меню Иван Гаврон.

Дети примут участие в разрисовывании рождественских имбирных пряников. Также научимся мастерить наряды и аксессуары для вертепа.

А звезды уже сейчас активно готовятся к новогодним праздникам – заказывают эксклюзивные украшения и наряды у модных дизайнеров, так как традиционно на фестивале путем всеобщего голосования выберут лучший наряд вечера. Одним словом, на фестивале будет на что посмотреть.

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Автор: УНИАН