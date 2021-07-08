В МИД пообещали обеспечить едой пассажиров, застрявших в аэропорту.

Украинское консульство в турецкой Анталии выяснит причины задержки рейса в Одессу.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Один из пассажиров рейса Анталия-Одесса обратился на "горячую линию" МИД Украины. Мы немедленно поручили украинскому консульству в Анталии выяснить причину задержки рейса и заняться вопросом обеспечения пассажиров питанием", - отметил он.

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Николенко добавил, что консулы прилагают максимум усилий, чтобы права граждан были полностью соблюдены.

Как сообщали СМИ, уже более 10 часов не могут вылететь из аэропорта Анталии граждане Украины, среди них есть дети. При этом, у людей нет воды и пищи. В то же время о причинах задержки рейса им не сообщают.

Задержки рейсов в Турцию

Напомним, что проблемы с вылетом в Турцию наблюдались 1 июля в аэропорту "Борисполь". Тогда пассажирам сообщили о задержке ряда рейсов украинских авиакомпаний в Турцию в связи с отсутствием разрешения на их выполнение со стороны Турции.

Позже в тот же день авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объяснила, что задержки чартерных рейсов в Анталию (вылет по расписанию в ночь на 1 июля) были вызваны резким сезонным увеличением количества рейсов и возобновлением авиасообщения Турции с РФ.

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Автор: Татьяна Поляковская