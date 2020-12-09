У авиакомпании-лоукостера SkyUP наметились серьезные проблемы в отношениях с регулирующими госорганами.

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" подает в суд на авиаперевозчика из-за долга в 40 миллионов гривень.

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Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

В "Украэрорухе" уверяют, что авиакомпания нарушила взятые на себя обязательств по договору о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию №264/1-20 от 1 января 2020 года и не в полном объеме рассчиталась за оказанные услуги.

Истец требует взыскания основного долга в размере 38,5 миллиона гривень, пени в размере 653,7 тысячи гривень, 3% годовых в размере 120,3 тысячи гривень и возмещения инфляционных потерь в размере почти 700 тысяч гривень.

Подготовительное заседание по делу должно состояться 22 декабря в 14:30. Заседание состоится в помещении Хозяйственного суда города Киева.

Что этому предшествовало

Пассажиры SkyUp в личном кабинете на сайте лоукостера смогут самостоятельно выбрать вид возмещения средств за отмененный рейс, не обращаясь в контакт-центр.

Компания SkyUp запустила онлайн-регистрации на регулярные внутренние рейсы из Киева, Одессы, Львова, Харькова и Запорожья. Получить посадочный талон можно за 48 часов до вылета.

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Автор: УНИАН