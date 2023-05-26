Оба восхождения украинка посвятила несокрушимости и силе своего народа и его борьбе за свободу.

Украинская альпинистка Антонина Самойлова взошла на вершину Эвереста 24 мая. В прошлом сезоне 2022 года первый и единственный украинский флаг был поднят над главной вершиной мира также благодаря Тоне. Таким образом, Самойлова стала первой украинкой, которая дважды побывала на Эвересте.

"Я сейчас в полете, лечу на вертолете в Катманду (столица Непала, - УНИАН), смотрю невероятные пейзажи. Чувства неоднозначны. Это была самая трудная в моей жизни экспедиция. Я отстрадала по полной за эти 40 дней. Я очень рада, что все кончилось. Но есть и чувство удовлетворения. Я поднялась несмотря на болезнь, которую я пережила в базовом лагере. Было тяжело, но сам день восхождения был классный. Ко мне вернулись силы. Поднялись за 7 часов. Обогнали почти всех на своем пути. Поднялись на вершину с Солнцем. Рассвет начался, как только мы поднялись на вершину. Это было что-то невероятное. Страшный ветер утих. Мы натянули флаг на треккинговую палку и он был на самой высокой точке мира", - рассказывает УНИАН Антонина Самойлова.

В этом году альпинистка предприняла попытку взойти на "крышу мира" без кислорода, однако помешала простуда или грипп. Несмотря на сильную слабость и уговоры гида не ходить, украинка взошла на вершину.

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Она рассказывает, что сезон выдался сложным: ужасная погода, обилие снега, холод.

"Все, кто собирались зайти без кислорода, не смогли этого сделать. Многие альпинисты пострадали. Постоянно были спасательные работы в этом году, постоянно кого-то спускали. Я видела такие картины... Шесть шерпов (народность, проживающая в Восточном Непале, - УНИАН) несли по скалам, по снегу полностью завернутое тело. Мурашки по коже. Смертей много в этом году на Эвересте", - рассказывает украинская альпинистка Антонина Самойлова.

Оба восхождения украинка посвятила несокрушимости и силе своего народа и его борьбе за свободу. Ее отец и брат защищают Украину в ВСУ.

Восходить на вершины Тоня начала в 2018 году. Первой стала самая высокая точка Африки - гора Килиманджаро. Затем поднялась на Эльбрус, Винсон (самая высокая вершина Антарктики), самую опасную в мире К2 (Чогори, вторая по высоте горная вершина, - УНИАН) и самый высокий Эверест.

Покорение Эвереста - новости

Как сообщал УНИАН, в 2021 году самую высокую гору мира Эверест открыли для туристов впервые с начала пандемии. Тогда, сразу после открытия, свои заявки на покорение вершины подали более 300 человек. Примерно столько людей взбирались на Эверест в 2019 году - еще до пандемии.

В том же году 55-летний львовский предприниматель Игорь Яськевич стал вторым в истории львовянином, покорившим самую высокую вершину мира. Это произошло также 24 мая, ночью. Подняться на Эверест альпинисту удалось со второй попытки.

Первым львовянином, взошедшим на самую высокую гору мира, был Роман Городечный - в мае 2018 года. Всего Эверест покорили уже более трех десятков украинцев.

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