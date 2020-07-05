В МИД отреагировали на информацию о 17 украинцах, застрявших в аэропорту Афин

Гражданам советуют планировать поездки за границу исключительно после получения актуальных данных о возможности въезда.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что в аэропорту Афин не пропустили 17 украинских граждан в связи с карантинными ограничениями на въезд в Европейский Союз граждан из третьих стран.

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Об этом в комментарии УНИАН заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Наших граждан не задержали. Их не пропустили на въезд в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воду, средства гигиены и отвез гражданам. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение», - сообщил Погорельцев.

Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что посольство Украины в Греции сразу после того, как стало известно о непропуске 17 украинских граждан, начало заниматься этим делом.

В МИД обещают предоставить развернутый комментарий по этому вопросу в понедельник, 6 июля.

«Сейчас могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой с точки зрения эпидемиологической ситуации период, планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможности/порядке въезда в то или иное иностранное государство», - сообщил Погорельцев.

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского Союза официально согласовал открытие внешних границ с 1 июля для 19 стран, но Украина не входит в этот перечень. В частности, критерии определения третьих стран, в отношении которых должны быть сняты ограничения на въезд в страны-члены ЕС, учитывают эпидситуации и меры по сдерживанию распространения коронавируса, в том числе социальное дистанцирование, а также экономические и социальные факторы. По эпидситуации страны должны отвечать следующим критериям: число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 тыс. населения должно быть близким или ниже аналогичных средних показателей стран-членов ЕС по состоянию на 15 июня. Тенденция выявления новых случаев инфицирования должна быть стабильной или уменьшаться в течение этого периода по сравнению с предыдущими 14 днями.

Относительно мер реагирования, учитывается имеющаяся информация о тестировании, наблюдении, отслеживании контактов, сдерживании и отчетности, а также надежность этой информации.

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