Украина получит безвиз с еще одной экзотической островной страной

Маврикий известен своими белоснежными песчаными пляжами и уникальной природой.

Кабинет министров принял решение о подписании соглашения с правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства. Подписать соглашение уполномочен посол Украины в Южно-Африканской Республике Любовь Абравитова. Интересные факты о Маврикии Республика Маврикий – это островное государство в Восточной Африке посреди Индийского океана к востоку от Мадагаскара. К Маврикию относится также остров Родригес, острова Агалега и несколько более мелких островов. Население страны составляет лишь 1,2 млн человек.

Климат на Маврикии тропический, морской. Выше в горах он более умеренный и пригодный для жизни, именно там размещается большая часть поселений. Средняя температура самого теплого месяца (февраля) здесь составляет +26°C, самого холодного (августа) +16°C. На островах иногда бывают тропические циклоны, преимущественно с января по март.

"Туристический треугольник" Маврикия с множеством отелей на белоснежных песчаных пляжах находится на севере острова между городами Порт-Луи, Рош-Нуар и Кап-Малере. В Гран-Бай расположено так называемое "маврикийское лазурное побережье" с большим количеством отелей вокруг торгового центра Сансет-бульвар, морским аквариумом и яхт-клубом. На восточном побережье, за исключением песчаных пляжей острова Иль-о-Серф, курортов мало (Бель-Мар, Тру-д-Одюс), однако благодаря высоким морским волнам, которые гонят ветра через весь Индийский океан, это привлекательное место для серфинга.

На юг от столицы страны города Порт-Луи создан национальный природный парк Долина Черной речки, на территории которого под охраной находятся более 150 видов редких растений и животных: белохвостые фаэтоны, маврикийские дрозды, мангусты, обезьяны и олени. В южной части парка в 1977 году для сохранения остатков первобытных лесов эбенового дерева создан заповедник Макаби-дель-Омбре, который входит во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Маврикий окружен коралловыми рифами, возле которых встречаются многие виды тропических рыб, в том числе голубой и черный марлины, акулы, желтый тунец, барракуда, водятся и лангусты. Из-за удаленности от материка фауна острова не является разнообразной, но представлена значительным числом эндемичных видов. На острове отсутствуют хищные млекопитающие. Авторы: Марина Григоренко, Леся Лещенко

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