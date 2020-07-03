Украинцев предупредили, что Черногория попала в красную зону из-за распространения COVID-19

Также в красной зоне все еще остается Египет.

Информация о пяти странах, куда можно полететь на отдых украинцам: в красную зону попала Черногория. «Красным» пока остается и Египет.

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Об этом говорится в Телеграмм-канале Госагентства по развитию туризма. Также там отмечается, что Албания, Турция и Хорватия находятся в зеленой зоне.

В Госагентстве напомнили, что граждане, которые приезжают из стран «красной зоны» в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением «Дия дома».

Кабмин своим решением разрешил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из стран «красной зоны», при условии, если они сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и имеют отрицательный результат.

Из стран «зеленой» зоны – без ограничений.

Для въезда в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, который покрывает расходы на COVID-19 и обсервацию.

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