Ограничение на въезд в Украину начнет действовать с 00:00 часов 28 августа до 28 сентября.

Кабмин решил закрыть границы для иностранцев уже этой ночью. Ограничение на въезд в Украину начнет действовать с 00:00 часов 28 августа до 28 сентября.

Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания 27 августа, сообщил Урядовий портал.

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Главной целью таких ограничений, называют "предотвращение распространения на территории Украины второй волны СОVID-19".

Право въезда на территорию Украины будут иметь отдельные категории иностранных граждан. Кроме того, глава Государственной пограничной службы может принимать дополнительные решения о контролируемом пропуске иностранцев через государственную границу.

Ранее планировалось, что Украина закроет границы для иностранцев с 00:00 29 августа.

Карантин в Украине: что известно

27 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября.

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

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Автор: Наталия Печиборщ