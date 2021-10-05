Речь идет об ограничениях, связанных с пандемией COVID-19.

На этой неделе Брюссель не будет исключать ни одну страну из списка государств-не членов Европейского Союза, граждане которых могут свободно путешествовать в страны ЕС.

Как сообщает Радио Свобода, это означает, что еще "по крайней мере на две недели" Украина в этом списке будет оставаться.

Речь идет об ограничениях, связанных с пандемией COVID-19.

Сейчас украинцы могут путешествовать в страны ЕС при наличии COVID-сертификата.

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Как сообщал УНИАН, 19 августа Евросоюз официально признал соответствие европейским украинских COVID-сертификатов в приложении "Дія". В то же время, в МИД Украины пояснили, что решение Еврокомиссии о признании украинских COVID-сертификатов не имеет обязывающего характера. Вопрос, кого и на каких условиях впускать, остается исключительно в компетенции самих государств-членов Евросоюза.

Перед этим сертификаты о вакцинации от COVID-19 в мобильном приложении "Дія" успешно прошли техническую оценку в Европейском Союзе.

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

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Автор: Леся Лещенко