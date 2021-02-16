На итальянском острове Сардиния в Средиземном море в этом году смогут побывать лишь туристы, которые выполнят одно из условий местных властей. В связи с пандемией коронавируса путешественники должны быть либо вакцинированы от вируса, либо здоровы.
Об этом рассказал президент автономной области Сардиния Кристиан Солинас, пишет ANSA.
«Тем, кто въезжает в Сардинию, придется показать сертификат, удостоверяющий, что у них отрицательный (тест на коронавирус — ред.) либо что они были вакцинированы», — сообщил Солинас.
Читайте такжеГорнолыжным курортам Италии запретили работать еще три неделиСистема для проверок соблюдения такого режима, по словам главы Сардинии, будет готова заранее, к началу летнего сезона.
Справка УНИАН. Сардиния — итальянский остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой. Входит в состав Италии как автономная область. Имеет активное паромное сообщение с материковой Италией. На острове действуют несколько десятков туристических гаваней.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Ryanair приостанавливает большинство рейсов из Киева
- Любителям пляжей будет из чего выбрать: названы города, куда украинцы смогут улететь на летний отдых
- SkyUp с мая запустит два новых рейса из Украины в Италию
- Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон
- Страны Европы ужесточают правила въезда из-за новых штаммов коронавируса: на чешско-немецкой границе огромные пробки (видео, фоторепортаж)
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.