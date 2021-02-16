В связи с пандемией коронавируса, чтобы попасть на итальянский остров, путешественникам придется выполнить одно из условий местной власти.

На итальянском острове Сардиния в Средиземном море в этом году смогут побывать лишь туристы, которые выполнят одно из условий местных властей. В связи с пандемией коронавируса путешественники должны быть либо вакцинированы от вируса, либо здоровы.

Об этом рассказал президент автономной области Сардиния Кристиан Солинас, пишет ANSA.

«Тем, кто въезжает в Сардинию, придется показать сертификат, удостоверяющий, что у них отрицательный (тест на коронавирус — ред.) либо что они были вакцинированы», — сообщил Солинас.

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Справка УНИАН. Сардиния — итальянский остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой. Входит в состав Италии как автономная область. Имеет активное паромное сообщение с материковой Италией. На острове действуют несколько десятков туристических гаваней.

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Перевод: УНИАН