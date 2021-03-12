Справка об отрицательном тесте на коронавирус не дает права на въезд в Финляндию.

Из-за пандемии коронавируса власти Финляндии решили продлить ограничения на поездки.

Ограничения касаются как внутренних границ, так и внешних границ страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Читайте такжеУкраина обновила список стран "зеленой" и "красной" зон: пассажирам из Беларуси, Великобритании и Португалии уже не нужна самоизоляцияТак, до 17 апреля ограничивается въезд из всех стран Шенгенской зоны, кроме Исландии. В действующие ограничения внесены изменения, которые вступают в силу с 19 марта.

Финские власти напоминают, что попасть в страну можно лишь по очень веским причинам. Справка о негативном тесте на коронавирус не дает права на въезд в страну.

Правительство призывает также и граждан без особой нужды не выезжать за границу.

Коронавирус в Финляндии

В начале марта стало известно, что правительство Финляндии вновь объявило режим чрезвычайного положения в связи с ростом количества больных COVID-19.

Из-за коронавируса в Финляндии решили перенести муниципальные выборы.

В феврале сообщалось, что власти Финляндии планируют ввести "паспорт вакцинации", который будет свидетельствовать о получении прививки от коронавируса.

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Автор: Катерина Комолова