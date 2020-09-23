Путешественники осторожно выбирали места для поездок, отдавая предпочтение маршрутам внутри страны, и гораздо чаще бронировали билеты непосредственно перед поездкой.

Летний сезон 2020 года в связи с пандемией коронавируса стал необычным для рынка перевозок, также отразившись на приоритетах путешественников, которые пользуются автобусами во время поездок.

Читайте такжеНемецкий автобусный перевозчик FlixBus запускает внутренние рейсы по Украине

Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшего оператора автобусных перевозок в Европе, немецкой компании FlixBus.

В частности, путешественники осторожно выбирали места для поездок, отдавая предпочтение маршрутам внутри страны, и гораздо чаще бронировали билеты непосредственно перед поездкой. Так, этим летом в среднем пассажиры бронировали билеты за 10 дней до отправления, по сравнению со средним показателем в 16 дней в прошлом году за тот же период.

Самыми популярными направлениями среди украинцев летом 2020 были следующие:

Международные направления: Прага, Брно, Краков, Варшава, Берлин, Нюрнберг.

Внутренние направления: Львов, Одесса, Затока.

Туризм и коронавирус: особенности путешествий

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко