Ведущие футурологи и ученые уверены, что в будущем путешествия будут максимально учитывать индивидуальные потребности туристов.

В свежем отчете easyJet 2070 Future Travel Report ученые сделали прогнозы по поводу того, какими будут путешествия в 2070 году.

Как пишет Daily Mail, по мнению ведущих футурологов и ученых, в будущем пассажиры будут проходить паспортный контроль за считанные секунды с помощью так называемых "биометрических паспортов сердцебиения", которые заменят традиционные паспорта. Вместо этого в качестве удостоверения личности будут считываться "уникальные сердечные подписи", которые будут выводить на экран данные о пассажире.

При этом в салонах самолетов будут установлены эргономичные, биомиметические "сенсорные" сиденья, которые благодаря использованию "умных" материалов будут не только адаптируются к форме тела пассажиров, но и к их росту, весу и температуре, чтобы обеспечить "максимально индивидуальный комфорт во время полета".

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Между тем, развлечения в полете "будут транслироваться прямо перед глазами пассажиров с помощью оптоэлектронных устройств, заменяя собой бортовые экраны или загрузку фильмов перед полетом".

При этом популярными станут воздушные такси e-VTOL (с вертикальным взлетом и посадкой).

Изменится и подход к размещению в отелях, где будут широко использоваться возможности 3D-печати – от еды в отельных буфетах, "позволяя отдыхающим напечатать все, что они хотят съесть", до одежды из перерабатываемых материалов, "идеально подогнанной под их фигуру и стиль".

Также популярными станут подземные отели, "которые будут сверхэнергоэффективными и гармонирующими с окружающей средой". В 2070 году все гостиничные номера станут "умными", и гости смогут предварительно выбирать жесткость кровати, температуру окружающей среды и слушать свою любимую музыку. Энергию в отелях будут вырабатывать в том числе благодаря шагам гостей.

Развлечения во время отпуска в 2070 году будут включать в себя "путешествия во времени" – ношение тактильных (или VR) костюмов в исторических местах, чтобы погрузиться в великолепные чудеса древнего мира, и подводные туры на мини-подлодках.

Также ученые прогнозируют появление внутриканальных устройств, которые будут переводить на местный язык в режиме реального времени.

Топ-15 прогонозов, воплощения которых хотели бы путешественники:

1. "Путешествия во времени" с помощью тактильных костюмов при посещении исторических мест (42%).

2. Использование биометрических паспортов сердцебиения (38%).

3. Глубоковыодные туры на мини-подлодках (32%).

4. Подземные отели, гармонирующие с окружающей средой (26%).

5. "Умные" отели с индивидуальными номерами, которые адаптируются под потребности и желания путешественников по прибытии (25%).

6. Устройства для перевода на местный язык в режиме реального времени и для разговоров на местном жаргоне (24%).

7. Виртуальные "предпросмотры", позволяющие туристам прочувствовать место назначения до бронирования (23%).

8. Биомиметические сенсорные сиденья в самолетах, которые адаптируются к форме тела, весу и температуре пассажиров (20%).

9. Напечатанный на 3D-принтере шведский стол в отеле (19%).

10. Развлекательная программа на борту, которая транслируется прямо перед глазами пассажиров (18%).

11. Недельные путевки на Луну (17%).

12. Воздушные такси E-VTOL с вертикальным взлетом (14%).

13. Аренда автомобилей без водителя, которые перевозят путешественников по месту отдыха (13%).

14. Цифровой голографический личный консьерж, который сопровождает отдыхающих для предоставления актуальной информации и советов по месту назначения (11%).

15. 3D-одежда, доступная по прибытии в отель и избавляющая от необходимости брать багаж (10%).

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