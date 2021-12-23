Теперь украинцы могут узнать полезную информацию о посещении 220 стран и территорий мира.

Единный информационный туристический портал Украины для путешественников Visit Ukraine, который был запущен летом 2020 года при государственной поддержке в рамках программы по популяризации туризма, получил обновленный дизайн и увеличил количество важной информации для путешественников.

Как сообщает пресс-служба туристической ассоциации Visit Ukraine, на портале по адресу visitukraine.today, как и раньше, граждане Украины могут узнать актуальные и проверенные правила выезда за границу для взрослых и детей, но теперь уже в 220 стран и территорий мира:

правила пересечения границы в условиях карантина

перечень необходимых документов – сертификат вакцинации, перенесенной болезни или тестирования, полис страхования, ссылки на электронные анкеты или декларации здоровья и тому подобное

визовая информация

При этом владельцы COVID-сертификатов в приложении "Дія" (цифровых или распечатанных с портала) могут проверить, какие страны без проблем принимают украинское приложение.

Читайте такжеЕС сократил срок действия сертификатов о вакцинации против COVID-19Кроме того, для туристов собрана полезная информация относительно языка, денежной единицы, телефонного кода и разницы во времени с выбранным государством.

Также был добавлен новый раздел – "Блог" – с полезными статьями на туристическую тематику.

На портале также работает круглосуточная горячая линия, связаться с которой можно любым удобным способом – онлайн-чат, мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber) или по номеру телефона +380936339393. Консультации проводятся бесплатно на трех языках на выбор – украинском, английском, русском.

Как ранее сообщал УНИАН, также летом 2021 года в Украине запустили чат-бот с информацией для путешествий за границу.