В частности, с помощью бота можно следить, какие страны открываются или закрываются для украинских туристов.

В Украине запустили бот с информацией для путешествий за границу, благодаря которому можно ознакомиться с актуальными правилами.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

"В условиях COVID-19 во время планирования путешествий обязательно ознакомьтесь с правилами въезда для украинцев на сайте МИД или с помощью Corona.Travel.Bot, который мгновенно сообщает об изменениях. Для этого необходимо: отправить сообщение или выбрать из списка название интересующей страны; ознакомиться с актуальными правилами; выбрать режим мониторинга; подписаться и получать оповещения об обновлении условий въезда", - говорится в сообщении.

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У Corona.Travel.Bot есть два режима мониторинга. В частности, через него можно следить за изменением зоны - если страна сейчас закрыта для украинцев, то бот пришлет оповещение, когда она будет открыта (и наоборот). Также есть возможность следить за изменениями правил - бот будет отправлять отчет: какие правила отменили, а какие добавили.

Отмечается, что Corona.Travel.Bot берет данные с сайта Министерства иностранных дел Украины, поэтому информация в нем официальная.

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2021 года в Украине официально ввели так называемые COVID-сертификаты, которые можно получить в бумажной или цифровой форме.

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Автор: Леся Лещенко