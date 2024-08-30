Сезон ураганов в Атлантике может привести к внезапным изменениям погоды.

Европа готовится к необычно теплому началу сентября после летних волн тепла и засухи на юго-востоке континента.

Как пишет Bloomberg, температура на материке в начале месяца будет на 5-8 градусов выше 30-летнего среднего значения. Особенно тепло будет на юге Германии, на Балканах, в Украине и в странах Балтии.

Как пишет издание, глобальное потепление продлевает летнюю жару в Европе на сентябрь и даже октябрь. Это увеличивает угрозу экстремальных погодных явлений: наводнений, сильных штормов, лесных пожаров. С другой стороны, такие условия могут задержать начало отопительного сезона.

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Ожидается, что сентябрь в этом году в Европе будет жарче обычного. В частности, исключительно теплым будет начало месяца.

Метеорологи также говорят, что засушливые условия сохранятся на Балканах и в Восточной Европе.

После середины месяца прогноз пока неопределенный, поскольку погода будет зависеть от теплого Атлантического океана и нарождающегося явления Ла-Нинья.

Остатки тропических систем также могут стать "джокером сентября", потенциально обрушив на Великобританию, Францию ​​и Испанию сильные дожди и ветры.

Жара в Украине - что говорят синоптики

Синоптики говорят, что жара в Украине не спадет с приходом осени. Синоптик Игорь Кибальчич ранее прогнозировал, что 1 сентября температура у нас в стране будет повышаться до +35°, а синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что дожди в этот день вероятны только на юге страны.

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