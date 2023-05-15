В топ-5 самых дешевых европейских стран для летнего отдыха попали Турция, Польша, Болгария, Венгрия и Румыния.

Турцию назвали самой бюджетной страной для отдыха летом 2023 года по результатам свежего исследования группы экспертов Penfold.

Как пишет Express, в среднем ежедневные расходы отдыхающих в Турции составляют всего около 15 евро.

Эксперты отмечают, что Турция – это отличный вариант для туристов, которые ищут спокойный пляжный отдых под солнцем. При этом в стране огромное количество достойных внимания исторических достопримечательностей.

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В то же время отмечается, что при составлении рейтинга не учитывалась стоимость дороги до Турции, а потому финальный прайс для отпуска в этой стране с учетом авиаперелета для европейцев может быть выше, чем, например, для Польши, занявшей 2 место – все из-за расстояния.

Самые дешевые направления в Европе летом 2023 года

1. Турция (средний суточный бюджет – 15 евро).

2. Польша (21 евро).

3. Болгария (26,5 евро).

4. Венгрия (32 евро).

5. Румыния (37 евро).

6. Хорватия (39 евро).

7. Кипр (46 евро).

8. Португалия (57,5 евро).

9. Греция (62 евро).

10. Испания (68 евро).

"Лучший способ сэкономить деньги в отпуске – это тщательные исследования, планирование и гибкость. Будьте в курсе обменных курсов, подумайте о поездках в непиковые сезоны и сравните цены на авиабилеты, проживание и развлечения, воспользуйтесь скидками и различными акционными предложениями", – посоветовл генеральный директор и соучредитель Penfold Пит Хайкин.

Как сообщал УНИАН, ранее турецкий город Бодрум попал в топ-3 самых дешевых курортов Средиземноморья летом 2023 года. Эксперты подсчитали, что питание здесь стоит в среднем 5 евро, а стоимость ночевки в отеле составляет около 80 евро в пиковый сезон. Кроме того, в Бодруме отличные пляжи и много достопримечательностей.

Тем временем, третий по величине город страны Измир возглавил рейтинг самых бюджетных европейских городов для сити-брейка в 2023 году. Этот средиземноморский порт на западном побережье Анатолии может похвастаться набережной, рынками и древними руинами. При этом в самом Измире нет подходящих пляжей именно для купания, однако оттуда легко можно доехать на популярные курорты Алачати и Чешме.

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