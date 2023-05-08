В топ-5 попали сразу три испанских города.

Средиземноморская Европа, на фоне отмены пандемии коронавируса, ожидает рекордное количество туристов летом 2023 года. В связи с этим туристические эксперты прогнозируют не только загруженность самых популярных направлений, но и рост цен на отдых.

Издание Travel Off Path составило список из пяти самых дешевых средиземноморских направлений на лето 2023 года.

1. Бенидорм (Испания). Этот курорт является фаворитом среди молодежи и семей, ищущих доступный отдых на берегу Средиземного моря. Здесь комфортная температура, много пляжей, вкусная кухня и широкий выбор развлечений – и все это по сравнительно приемлемым ценам. Например, здесь запросто можно поужинать за 13 евро в недорогом ресторане.

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2. Валенсия (Испания). Этот город славится завидным выбором музеев, песчаных пляжей и древним наследием. При этом в городе доступные цены и прекрасная погода: еда в обычных ресторанах в центре Валенсии стоит примерно 12 евро, в городе более 300 солнечных дней в году.

3. Бодрум (Турция). Город является одним из лучших бюджетных направлений в Восточном Средиземноморье, где питание стоит в среднем 5 евро, а стоимость ночевки в отеле составляет около 80 евро в пиковый сезон. Кроме того, в Бодруме отличные пляжи и много достопримечательностей.

4. Афины (Греция). Столица с тысячелетним наследием и увлекательной историей привлекает туристов историческими достопримечательностями, музеями, а также мощеными улочкми, заполненными кафе и сувенирными магазинами. Также от центра Афин легко можно добраться до многочисленных пляжей, расположенных по обе стороны Средиземного моря. Здесь хоть и не самое дешевое жилье, но вполне бюджетная еда (в среднем 12 евро за ужин) и доступное транспортное сообщение.

5. Аликанте (Испания). Город на испанском побережье Коста-Бланка является захватывающим прибрежным направлением, которое в последние годы пользуется большим спросом у молодых путешественников благодаря своим современным зонам отдыха и оживленной ночной жизни, которые отличают его от других исторических, более традиционных испанских городов. А еще здесь приятные цены – ужин в недорогом ресторане обойдется примерно в 15 евро.

Как сообщал УНИАН, туристические эксперты прогнозируют, что предстоящий летний сезон станет одним из самых загруженных за всю историю наблюдений. Соответственно, в аэропортах прогнозируются очереди и задержки, а на самых популярных локациях – толпы туристов.

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