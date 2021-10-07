Украина будет работать над тем, чтоб страну чаще посещали турецкие граждане, сообщил глава МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до конца текущего года Турцию может посетить рекордное количество туристов из Украины – два миллиона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во Львове на совместной пресс-конференции с главой турецкого Министерства иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

"С удовольствием отметили, что ожидаем до конца года два миллиона украинских туристов в Турции. Это рекорд", – заявил Кулеба.

Читайте такжеВ Турции новые карантинные ограничения: нужно ли туристам сдавать ПЦР-тесты для посещения публичных местМинистр добавил, что Украина хочет, чтобы и турецкие граждане чаще посещали Украину, и не только Киев и Одессу, но и Львов и другие города.

"Мы над этим будем работать", – отметил чиновник.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что в 2020 году его страну посетили около 1 млн украинских туристов.

В начале октября стало известно, что в Турции как минимум до конца текущего года продлили требования к туристам, въезжающим в страну, – перед вылетом необходимо показать негативный тест на коронавирус COVID-19 или сертификат о вакцинации.

Автор: Виталий Саенко