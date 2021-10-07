Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до конца текущего года Турцию может посетить рекордное количество туристов из Украины – два миллиона.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во Львове на совместной пресс-конференции с главой турецкого Министерства иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.
"С удовольствием отметили, что ожидаем до конца года два миллиона украинских туристов в Турции. Это рекорд", – заявил Кулеба.
Читайте такжеВ Турции новые карантинные ограничения: нужно ли туристам сдавать ПЦР-тесты для посещения публичных местМинистр добавил, что Украина хочет, чтобы и турецкие граждане чаще посещали Украину, и не только Киев и Одессу, но и Львов и другие города.
"Мы над этим будем работать", – отметил чиновник.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что в 2020 году его страну посетили около 1 млн украинских туристов.
В начале октября стало известно, что в Турции как минимум до конца текущего года продлили требования к туристам, въезжающим в страну, – перед вылетом необходимо показать негативный тест на коронавирус COVID-19 или сертификат о вакцинации.