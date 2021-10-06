Также Турция допускает предъявление справки о выздоровлении от COVID-19 в течение последних 6 месяцев вместо теста или сертификата о вакцинации.

В Турции как минимум до конца 2021 года продлили требование по обязательному тестированию или вакцинации иностранных туристов для въезда в страну.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на специальное сообщение NOTAM A5457/21 для экипажей самолетов всех без исключения авиакопаний, летающих в страну.

Таким образом, как и ранее, перед вылетом в Турцию у пассажиров будут проверять наличие сертификата о полной вакцинации от COVID-19. При этом Турция признает вакцины, утвержденные ВОЗ, а также те, которые используются в Украине на национальном уровне. C момента получения последней прививки должно пройти не менее 14 дней.

Если такого документа нет, путешественник может предъявить справку о тестировании на коронавирус методом ПЦР или на антиген. C момента сдачи ПЦР-теста до момента въезда в Турцию должно пройти не более 72 часов. Для антиген-теста срок действия составляет 48 часов. При этом не стоит путать тест на антиген и тест на антитела – для въезда в Турцию действителен тест на антиген.

Читайте такжеАлачати вне сезона: путешествие на излюбленный курорт турецких знаменитостейТакже Турция допускает предъявление справки о выздоровлении от COVID-19 в течение последних 6 месяцев вместо теста или сертификата о вакцинации.

От данных требований освобождены дети до наступления 12 лет (ранее до наступления 6 лет) и все взрослые пассажиры, которые следуют транзитом через аэропорты Турции в третьи страны и не пересекают границу Турции.

Кроме того, с 15 марта 2021 года для въезда в Турецкую Республику обязательным является заполнение электронной формы на сайте Министерства здравоохранения Турции. Сделать это необходимо за 72 часа до прибытия в Турцию. Пассажиры без заполненной формы не будут допущены на авиарейс, поскольку на ее основе автоматически будет генерироваться HES-код, необходимый для пребывания в Турции. Заполненную форму также будут проверять на границе Турецкой Республики. Если вы не заполнили форму или внесли заведомо ложную информацию, на вас могут наложить административные санкции, а также вам могут запретить въезд в страну.

Как ранее сообщал УНИАН, в Турции 6 сентября 2021 года вступили в силу новые карантинные ограничения. В частности, с этого дня непривитым гражданам без негативного ПЦР-теста нельзя посещать массовые мероприятия, включая концерты, театры и кинотеатры. Также вводится обязательное прохождение ПЦР-теста для пассажиров самолетов и междугородних автобусов.

Впрочем, требование обязательного прохождения ПЦР-теста для посещения публичных мест невакцинированными гражданами в Турции не будет касаться иностранных туристов.

Автор: Марина Григоренко