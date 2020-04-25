Станьте на час машинистом: топ онлайн-поездок поездом по всему миру (видео)

Почувствуйте настоящий дух путешествий, не выходя из дома.

Если обычные онлайн-туры вам надоедают, самое время менять такие странствия миром на виртуальный поезд. Из окна вагона вы сможете увидеть живописные горные пейзажи Швейцарии или спрятать глаза от яркого отблеска света на белоснежных снегах Севера. Все, что вам понадобится – немного свободного времени.

Фломская железная дорога, Норвегия

Маршрут этой железной дороги считается одним из самых красивых поездок поездом по всему миру. На зрителя ждут горы, водопады, глубокие ущелья и уютные фермы на высокогорье.

Гебі и Фукуен, Япония

Маршрут пролегает через гористую местность и длинные темные тоннели.

Ретийская железная дорога из Швейцарии в Италию

Расслабьтесь и наблюдайте, как поезд будет прорезать живописные деревни и двигаться рядом с головокружительными скалами и голубыми водами.

Железная дорога через горы Пайкс Пик в Колорадо, США

Пайкс Пик - гора в Колорадо, которая находится на высоте 14 115 футов над уровнем моря. Если вы когда-нибудь мечтали добраться до ее вершины – у вас появился шанс.

Железная Дорога Белград-Бар, Черногория

Путешествие начинается в городке Бар, вблизи Адриатического моря. Потом – самая длинная туннельная линия и самый высокий железнодорожный мост Европы.

Побережье Северного Уэльса, Англия

Путешествие вдоль красивого побережья Уэльса на британском пассажирском дизельном поезде. Экскурсия начинается в Честере и продолжается пышной сельской местностью.

Nordland, Норвегия

Вы фактически переходите за Северный полярный круг, путешествуя из маленького норвежского городка.

Центральная Антська железная дорога, Перу

Ее считают одной из самых живописных железных дорог мира. Путешествие состоит из четырех частей. Зритель сможет виртуально насладиться реками, высокими мостами и каньонами.

7 маршрут метро Нью-Йорка, США

Это путешествие будет интересным для тех, кто уже соскучился по виду строгой подземки. Но американский метрополитен имеет совершенно иной вид, чем в Украине. Прокатитесь по нью-йоркскими тоннелями, а потом вместе с вагоном поднимитесь на поверхность города.

Железная дорога в Сараево, Босния и Герцеговина

Исследуйте балканскую страну поездом благодаря этому видео с видом из кабины.

Юго-Западная железная дорога, Англия

Свое путешествие вы начнете с лондонского метро, а затем отправитесь на запад, наконец спуститесь на юг. Вы увидите невероятную панораму Лондона, прежде чем поедете в зеленую сельскую местность.