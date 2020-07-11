Результаты тестов на COVID-19 туристов хотят привязать к приложению "Дій вдома"

Инициативу высказал Криклий в контексте установки ПРЛ-лабораторий в аэропортах Львова и Киева.

Результаты прохождения тестов туристами на наличие коронавируса в организме хотят привязать к мобильному приложению «Дій вдома», разработанного министерством цифровой трансформации.

Об этом шла речь на совещании у президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба ОП.

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Инициативу с привязкой тестов к приложению высказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в контексте установки ПЦР-лабораторий в аэропортах Львова и Киева.

«Для избежания скоплений людей возле лабораторий чиновник (Владислав Криклий – УНИАН) провел переговоры с министерством цифровой трансформации относительно рассмотрения возможности привязать выдачу результатов приложения «Дій вдома». Это даст возможность уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, которые прибыли в Украину», – говорится в сообщении ОП.

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского Союза официально согласовал открытие внешних границ с 1 июля для 19 стран, но Украина не входит в этот перечень.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на общий запрет гражданам Украины посещать страны Шенгенской зоны из-за пандемии COVID-19, есть восемь категорий украинцев, которые могут въезжать в Европейский Союз.

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