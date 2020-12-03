Снижение расходов международных туристов наблюдалось еще до пандемии коронавируса.

Власти Таиланда на фоне снижения массового туризма хотят, чтобы затраты посещающих страну увеличились.

Читайте такжеДля спасения экономики: премьер Северной Македонии предложил легализовать марихуану в туристических местахПо подсчетам Управления по туризму Таиланда, стране необходимо обновить свою туристическую отрасль после пандемии коронавируса, увеличив средние расходы одного человека почти на 30%, сообщает kommersant со ссылкой на Bangkok Post.

«Больше никакого массового туризма. Когда эта индустрия снова встанет на ноги, Таиланд не должен быть признан небезопасным местом, он должен быть привлекательным местом, что означает, что мы обеспечим безопасность, гигиену, экологическую устойчивость, дополнительные впечатления и сосредоточимся на урожайности»,— сказал глава управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн.

Снижение расходов международных туристов наблюдалось еще до пандемии, добавил он. Так, средние траты снизились с 50 тыс. до 47 тыс. бат за одну поездку. Управление намерено увеличить их до 62 тыс. бат. На туризм приходится 12% ВВП Таиланда.

Новости по теме

Таиланд продлил общенациональное чрезвычайное положение до 15 января 2021 года из-за COVID-19. При этом в Таиланде зафиксированы одни из самых низких показателей заболеваемости и смертности от COVID-19. Заразились коронавирусом около 4 тыс. человек, умерли 60.

В Таиланде назвали предварительную дату открытия для туристов

На популярном тайском курорте из-за отсутствия туристов начался голод

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: УНИАН