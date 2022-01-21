Также в Таиланде будут несколько ослаблены карантинные ограничения.

Таиланд c 1 февраля 2022 года упростит условия въезда в страну для вакцинированных туристов, ужесточенные в конце декабря прошлого года.

Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на решение Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) от 20 января 2022 года.

В частности, с февраля в Таиланде возобновится туристическая программа Test & Go, отменяющая для полностью вакцинированных от коронавируса иностранных туристов карантин по прибытии в страну. Одновременно программа будет расширена на туристов со всего мира, а не только из 63.

Читайте такжеТаиланд вновь открыл для туристов знаменитый пляж из фильма с Ди Каприо (фоторепортаж)Теперь для въезда в Таиланд туристам будет необходимо сдать один ПЦР-тест перед вылетом и еще два по прибытию – в аэропорту и на пятый день нахождения в стране. Также туристы должны будут забронировать отель стандарта Sha+ (весь персонал полностью вакцинован) на первый и пятый дни пребывания в королевстве и заранее оплатить два ПЦР-теста в эти дни.

Туристам придется изолироваться в отеле лишь на время ожидания результата теста, после чего можно будет его покинуть. В то же время это могут быть разные отели, а период между получением негативного результата первого теста и сдачей второго теста можно провести где угодно.

Кроме того, будет расширена программа "Песочница", по условиям которой первые 7 дней турист должен проживать только в одной гостинице, которую указал в анкете, но может свободно перемещаться по провинции. Через неделю, если последний тест подтвердит отсутствие COVID-19, путешественник может выехать в другие провинции Таиланда.

В настоящее время "песочницами" являются Пхукет, Самуи, Краби и Пхангнга, однако теперь в программу будут включены популярные восточные пляжные направления Паттайю и Ко Чанг.

Также в Таиланде будут несколько ослаблены карантинные ограничения. В частности, ресторанам будет разрешено продавать алкоголь до 23:00, тогда как сейчас это возможно только до 21:00. Однако бары и ночные клубы по-прежнему останутся закрытыми.

Как ранее сообщал УНИАН, Таиланд с апреля будет взимать с иностранных туристов дополнительный взнос в размере 300 бат (около 250 гривень), который будет включен в стоимость авиабилетов.