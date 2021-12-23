Теперь иностранцы смогут попасть только в одну провинцию Таиланда Пхукет, при условии наличии сертификата вакцинации или справки о выздоровлении.

Власти Таиланда с 22 декабря 2021 года существенно ограничили въезд туристов из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

Как сообщает avianews.com, теперь иностранные туристы могут подать заявку только на посещение одной провинции Таиланда Пхукет по программе "Песочница". До этого в программе участвовали 17 тайских провинций, а из 63 стран въезд был разрешен только с тестом.

Чтобы попасть в Пхукет с 22 декабря, перед поездкой нужно будет забронировать на 7 дней гостиницу с особым уровнем безопасности класса Sha++, оформить страховку с покрытием не менее 50 тысяч долларов и купить авиабилеты в Таиланд и обратно.

Еще одним обязательным условием посещения Таиланда станет наличие сертификата о полной вакцинации от коронавируса или справки о том, что вы недавно переболели COVID-19. При этом все туристы дополнительно должны будут пройти три ПЦР-теста: один перед вылетом, второй по прилету и третий на 5-6 й день пребывания.

Читайте такжеЕвропа уже второе Рождество встречает на карантине из-за COVID-19: где усилили ограниченияПервые 7 дней турист может проживать только в одной гостинице, которую указал в анкете, но сможет свободно перемещаться по провинции. Через неделю, если третий тест подтвердит отсутствие COVID-19, путешественник может выехать в другие провинции Таиланда.

Кроме того, в офисе Туристического управления Таиланда в Украине avianews.com сообщили, что согласно новым правилам туристы должны лететь из-за границы прямо в Пхукет без транзита через другие тайские провинции.

В то же время, власти Таиланда заявили, что по ранее одобренным 200 тысячам заявок въезд иностранцев будет разрешен в соответствии с изначально утвержденным планом. Т.е., например, если турист получил одобрение на посещение провинции Бангкок до вступление новых правил в силу, он сможет полететь в эту провинцию и после 22 декабря.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Болгария вновь открылась для туристов из Украины.