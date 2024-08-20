Многие путешественники даже не подозревают, что отличные пляжи можно найти и в мене популярных для летнего отдыха странах Европы, и они будут без толп туристов.

Думая о летнем пляжном отдыхе, большинство туристов выбирают такие традиционные направления, как Греция, Италия и Испания. В итоге местны пляжи настолько переполненные, что там уже некуда положить полотенце, а курортники занимают шезлонги чуть ли не с вечера.

Однако многие путешественники даже не подозревают, что отличные пляжи можно найти и в мене популярных для летнего отдыха странах Европы, и они будут без толп туристов.

The Independent составило список из семи эвропеских стран с замечательными пляжами, где вы совершенно не ожидали их увидеть.

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1. Албания. Это идеальное бюджетное место отдыха для тех, кто хочет забронировать отпуск на море в последнюю минуту, чтобы насладиться последними лучами лета. Эта недооцененная балканская страна предлагает потрясающие виды на кипящие Адриатическое и Ионическое моря и среднюю летнюю температуру около 33°C.

Уютные албанские села Орикум, Ксамил и Дерми являются фаворитами среди местных жителей и предлагают сочетание галечных и песчаных пляжей, где вы можете арендовать шезлонг всего за пару евро.

Любители приключений могут отправиться на пароме или скоростном катере на великолепный остров Карабурун, чтобы насладиться одними из лучших видов, которые может предложить Албания.

2. Уэльс. Эта страна на острове Великобритания часто получает плохую репутацию из-за своего серого неба и ливней, но на самом деле лето в Уэльсе может быть великолепным. Проехав вдоль западного побережья страны в солнечные выходные, вы будете приятно удивлены разнообразием пляжей, которые вам встретятся.

Полуостров Гауэр, известный своими нетронутыми пляжами и бухтами, является самым охраняемым секретом Уэльса. Такие пляжи, как залив Три скалы, Россили и Оксвич славятся своим превосходным качеством воды, что делает их идеальными для купания и серфинга. Если вам повезет, вы даже можете увидеть тюленя или дельфина, высовывающего голову из глубоких синих волн.

3. Эстония. Жителям и гостям страны доступны более чем 3700 км побережья Балтийского моря, а также сотни природных озер и множество уникальных пляжей. Некоторые из пляжей, такие как Пярну и Рооста, представляют собой длинные, пустые песчаные просторы, идеально подходящие для многочасовых прогулок. Между тем, другие – скалистые с историческими маяками.

Умеренный климат и средняя температура летом около 20°C делают Эстонию идеальным местом для морского отдыха для тех, кто предпочитает избегать палящих условий.

4. Ирландия. Если вы хотите воссоединиться с природой и почувствовать мягкий песок под ногами, рассмотрите Ирландию в качестве своего следующего морского путешествия. Dog’s Bay и Trá Mór – это всего лишь два скрытых сокровища, разбросанных по всей Ирландии, которые предлагают бархатный песок и возможность укрыться от суеты современной жизни.

Большая часть ирландского побережья была удостоена престижного статуса Голубого флага, который присваивается самым чистым пляжам в мире, соответствующим самым высоким экологическим стандартам.

5. Черногория. Между Албанией, Сербией и Боснией расположена великолепная и часто упускаемая из виду маленькая страна Черногория, где туристов ждут захватывающие дух укрепленные города, волшебные бухты и сверкающие воды с потрясающими пляжами, такими как залив Будвы.

6. Шотландия. Эта страна является родиной одних из самых поразительных пейзажей и прибрежных гаваней в Великобритании. Если вам по душе отдых вне сети, можно запланировать поездку на север, чтобы изучить 900 прибрежных островов Шотландии.

Например, пляж Клейган-Корал на острове Скай – прекрасный пример спокойного шотландского пляжа, предлагающего живописные виды и множество морских птиц и тюленей. Шотландское побережье – отличное место для любителей кемпинга, которые также ищут уникальные приключения.

7. Германия. Эта страна в первую очередь известна своими историческими достопримечательностями и культурными фестивалями, но красота ее северного побережья остается тайной для большинства туристов, которые часто рассматривают Германию исключительно как место для осеннего городского отдыха. На самом же деле страна охватывает удивительное количество островов, таких как Рюген и Амрум, с нетронутыми спокойными пляжами, а на Зюльте – самом северном острове Германии – доступны около 40 километров прекрасных песчаных пляжей.

Температура на северном побережье Германии и крошечных островах достигает пика около 22°C летом, поэтому это еще один отличный выбор для путешественников, которые любят более прохладные температуры.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали лучшие направления на Балтийском побережье для прохладного летнего отдыха.

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