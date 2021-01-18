Лондонский "Хитроу", который традиционно первенствовал среди аэропортов Европы, потерял 73% собственной нагрузки и спустился на вторую строчку с показателем в 22,1 миллиона человек.

По итогам 2020 года аэропорт в Стамбуле (Турция) стал самым загруженным в Европе, он обогнал лондонский "Хитроу" с показателем в 23,4 миллиона пассажиров.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Аэропорт в Стамбуле, открывшийся в 2019 году, за первый календарный год работы имел пассажиропоток в 23,4 миллиона человек. В то же время, лондонский "Хитроу", который традиционно первенствовал среди аэропортов Европы, потерял 73% собственной нагрузки и спустился на вторую строчку с показателем в 22,1 миллиона человек.

Парижский аэропорт имени Шарля де Голля расположился на третьем месте с пассажиропотоком в 21,1 миллиона человек - на 72,3% меньше 2019 года. Далее находится амстердамский "Схипхол", который обслужил 20,9 миллиона человек в 2020 году (71,7 миллиона в 2019 году).

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По итогам 2020 года международные аэропорты «Борисполь», «Киев» им. Сикорского и «Львов» имени Данила Галицкого обслужили наибольшее количество взлетов и посадок в 2020 году – 47 тыс. 542, 12 тыс. 805 и 9 тыс. 850 соответственно.

В десятку аэропортов-лидеров вошли также такие международные аэропорты: «Одесса» (9 тыс. 282 полеты), «Харьков» (7 тыс. 576), «Днепропетровск» (4 тыс. 174), «Полтава» (4 тыс. 119), «Запорожье» (4 тыс. 087), «Херсон» (1 тыс. 82) и «Ивано-Франковск» (808).

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Автор: УНИАН