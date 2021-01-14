В десятку аэропортов-лидеров вошли также международные аэропорты «Одесса» , «Харьков», «Днепропетровск», «Полтава», «Запорожье», «Херсон» и «Ивано-Франковск».

Международные аэропорты «Борисполь», «Киев» им. Сикорского и «Львов» имени Данила Галицкого обслужили наибольшее количество взлетов и посадок в 2020 году – 47 тыс. 542, 12 тыс. 805 и 9 тыс. 850 соответственно.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») на своей странице в соцсети Facebook.

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В десятку аэропортов-лидеров вошли также такие международные аэропорты: «Одесса» (9 тыс. 282 полеты), «Харьков» (7 тыс. 576), «Днепропетровск» (4 тыс. 174), «Полтава» (4 тыс. 119), «Запорожье» (4 тыс. 087), «Херсон» (1 тыс. 82) и «Ивано-Франковск» (808).

Что этому предшествовало

Количество авиарейсов в воздушном пространстве Украины, которые Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины обеспечило аэронавигационным обслуживанием в 2020 году, составило 142 047 рейсов, что на 57,6% меньше, чем в 2019 году.

Украинские авиакомпании выполнили 49 733 рейса, что на 54,7% меньше, чем в 2019 году, иностранные авиакомпании – 92 314 рейсов (-59,1%).

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines, компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) и белорусская Belavia стали лидерами по количеству рейсов, выполненных в воздушном пространстве Украины в 2020 году

«Украэрорух»

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.

В состав «Украэроруха» входят Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения (Украэроцентр), Служба аэронавигационной информации Украины (САИ), авиакомпания «Украэрорух», учебно-сертификационный центр «Украэроруха» и 6 региональных структурных подразделений: Львовское, Одесское, Днепровское, Харьковское, «Киевцентраэро» и «Крымаэрорух».

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Автор: Павел Степанец