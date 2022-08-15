Также такие справки необходимы для оформления кредита и получения субсидии.

Пользователям государственного сервиса "Дия" стал доступен новый документ.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Верховной Рады Украины.

В частности, теперь украинцы смогут получить справку о доходах, необходимую для получения визы в отдельные государства мира, оформления кредита и получения субсидии.

Отмечается, что ранее для того, чтобы получить такую справку, украинским гражданам приходилось простаивать в очередях и органах ГНС. Отныне сделать это можно будет, не выходя из дома.

Напомним, в конце 2019 года Кабинет министров Украины урегулировал функционирование единого веб-портала государственных услуг "Дия", а в 2020 году он официально заработал. С тех пор сервис постоянно пополняется новыми сервисами.

На данный момент приложение позволяет сохранять внутренний и заграничный паспорта, водительское удостоверение, сертификаты вакцинации и другие документы в смартфоне, а также передавать их копии при получении банковских или почтовых услуг, заселении в отель и в других жизненных ситуациях. Также через "Дию" можно получить такие государственные услуги как єМалятко, зарегистрировать бизнес и ФЛП онлайн, оплачивать налоги и подавать декларации, подписывать любые документы, менять место регистрации, регистрироваться переселенцам, получать помощь и тому подобное. До 2024 года планируется перевести 100% государственных услуг в "Дию".

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