В приложении автоматизируют регистрацию ООО для физических лиц.

В приложении "Дия" тестируют еще одну услугу "без чиновников".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Автоматические услуги не только удобны для людей, но и помогают сэкономить время государственных регистраторов. Мы посчитали, что в прошлом году благодаря автоФОП госрегистраторы сэкономили 7,2 года. Ведь раньше на заполнение одной заявки тратили 21 минуту", - отметил Федоров.

Он добавил, что автоматизация регистрации ООО для физических лиц — следующий логический шаг.

Люди, которые готовы принять участие в бета-тестировании новой услуги, должны перейти по ссылке.

Отмечается, что воспользоваться услугой смогут граждане Украины от 18 лет, которые имеют налоговый номер и УНЗР.

Как сообщал УНИАН, команда Министерства цифровой трансформации работает над техническим запуском сервиса проверки подлинности нотариального документа.

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