В приложении "Дия" тестируют еще одну услугу "без чиновников".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
"Автоматические услуги не только удобны для людей, но и помогают сэкономить время государственных регистраторов. Мы посчитали, что в прошлом году благодаря автоФОП госрегистраторы сэкономили 7,2 года. Ведь раньше на заполнение одной заявки тратили 21 минуту", - отметил Федоров.
Он добавил, что автоматизация регистрации ООО для физических лиц — следующий логический шаг.
Люди, которые готовы принять участие в бета-тестировании новой услуги, должны перейти по ссылке.
Отмечается, что воспользоваться услугой смогут граждане Украины от 18 лет, которые имеют налоговый номер и УНЗР.
Как сообщал УНИАН, команда Министерства цифровой трансформации работает над техническим запуском сервиса проверки подлинности нотариального документа.