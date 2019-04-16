цей матеріал доступний українською

Пожар в Соборе Парижской Богоматери потушили (фоторепортаж)

11:37, 16 апреля 2019
Мир
443 1

Пожар в средневековом Соборе Парижской Богоматери потушили. Он горел более 12 часов.

Читайте такжеПожар в Соборе Парижской Богоматери: все подробности трагедии (фото, видео)

Об этом сообщил представитель пожарной службы Габриэль Плюс, передает Громадське.

Он отметил, что пожар удалось полностью потушить, теперь время для экспертизы.

За 9 часов после начала пожара его удалось «взять под контроль» и частично потушить.

Как сообщал УНИАН, пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обрушился его шпиль и крыша.

Структуру здания Нотр-Дам-де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Под утро пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидировали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Масштабный пожар в Соборе Нотр-Дам в Париже
Теги: #пожар#Париж#Нотр-Дам де Пари#Собор Парижской Богоматери