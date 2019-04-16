Пожар в Соборе Парижской Богоматери потушили (фоторепортаж)

Один из самых известных соборов в мире лишился крыши и шпиля.

Пожар в средневековом Соборе Парижской Богоматери потушили. Он горел более 12 часов.

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Об этом сообщил представитель пожарной службы Габриэль Плюс, передает Громадське.

Он отметил, что пожар удалось полностью потушить, теперь время для экспертизы.

За 9 часов после начала пожара его удалось «взять под контроль» и частично потушить.

1/2 #Intervention#NotreDame : la structure de la cathédrale est sauvée et les principales œuvres d'art ont été sauvegardées, grâce à l'action combinée des différents services de l'état engagés à nos côtés. pic.twitter.com/0GJZKAdYdM — Pompiers de Paris (@PompiersParis) April 16, 2019

Как сообщал УНИАН, пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обрушился его шпиль и крыша.

Структуру здания Нотр-Дам-де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Под утро пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидировали.