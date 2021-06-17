Украинцам теперь не придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус по возвращению из других стран.

Министерство здравоохранения Украины 16 июня 2021 года обнародовало перечень новых смягченных карантинных норм, которыми среди прочего предусматривается облегчение условий въезда из-за границы для украинцев.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, согласно с новыми правилами, при "зеленом" уровне эпидопасности в Украине пересечение государственной границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Таким образом, больше не придется идти на самоизоляцию или сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ.

Для иностранцев всегда обязательно нужно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19 и одну из следующих позиций:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

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отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с ММСП или в соответствии с заключенными Украиной международных договоров о взаимном признании документов о вакцинации.

Смягчение карантин в Украине

16 июня правительство продлило карантин в Украине до 31 августа 2021 года, при этом на всей территории страны устанавливается "зеленый" уровень эпидемической опасности.

Новыми правилами определяется возможность одновременного установления по всей территории страны "зеленого" или "желтого" уровня карантина, "оранжевый" и "красный" будет определяться в пределах региона.

При этом Кабинет министров разрешил проведение массовых мероприятий в помещениях со стопроцентным наполнением людей и без ограничения дистанции между присутствующими.

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Авторы: Марина Григоренко, Леся Лещенко