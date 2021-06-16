Участники и организаторы только должны носить защитные маски или респираторы. Однако если все полностью вакцинированы или со свежими отрицательными тестами - тогда и масок не надо.

Кабинет министров разрешил проведение массовых мероприятий в помещениях со стопроцентным наполнением людей и без ограничения дистанции между присутствующими.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на своей странице в Facebook.

"Важные новости для культуры, креативных индустрий и туризма. С сегодняшнего дня, 16 июня, вся территория Украины находится в обновленной "зеленой зоне". Только что правительство приняло соответствующее решение. Это влечет за собой ряд позитивных изменений для сферы культуры и гостеприимства", - отметил министр.

Так, по его словам, отныне проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных и тому подобное) в помещениях разрешается со 100% наполнением.

"Без ограничения дистанции между присутствующими. Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы. Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации - ограничения выше не применяются", - пояснил Ткаченко.

Карантин в Украине

Сегодня, 16 июня, Кабинет министров Украины продлил ограничительные противоэпидемические меры до 31 августа с определенными послаблениями.

2 июня правительство разрешило проведение массовых мероприятий, в частности, в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания с участием более одного человека на 4 кв. метра площади здания или территории на открытом воздухе, или при наполненности залов свыше две трети мест в каждом зале, если людей размещают с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом.

Также был разрешен прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов свыше две трети мест (размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом) или более 50% мест (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка, в частности для групп из двух человек) в каждом отдельном кинозале или зале.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко