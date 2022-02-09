Теперь для полностью вакцинированных лиц, а также для переболевших домашний карантин по прибытии в страну не является обязательным.

Словакия отменила перечень стран риска, связанный со штаммом коронавирус "Омикрон", и особые условия для лиц, прибывающих из стран риска.

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, решение принято в связи с принятыми Европейской комиссией правилами в отношении путешественников, которые имеют сертификаты о вакцинации от COVID-19, - отныне для стран ЕС свидетельство о вакцинации будет действительно для путешествий в течение 9 месяцев.

"С 4 февраля 2022 года по прибытии в Словакию лица, которые преодолели COVID-19 более 180 дней назад, имеют те же условия, что и вакцинированные. То есть для полностью вакцинированных лиц, а также для лиц, которые преодолели болезнь, домашний карантин по прибытии в Словакию не является обязательным", - говорится в сообщении.

Ранее лица, перенесшие болезнь, были обязаны идти на карантин. Привитые и перенесшие болезнь должны были регистрироваться в системе eHranica.

Сейчас регистрация в eHranica остается обязательной для невакцинированных лиц после каждого прибытия в Словакию.

Относительно карантина для непривитых, то он сокращается с 10 до 5 дней после прибытия в Словакию или прекращается после получения отрицательного результата ПЦР-теста. Тест можно сделать сразу после прибытия в страну.

Читайте такжеКуда сходить в Киеве 14 февраля: лучшие локации для влюбленныхКак сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 1 июля прошлого года возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией.

А осенью Словакия стала 12-й страной, решившей остаться открытой для туристов из Украины после ее исключения из "зеленого списка" Евросоюза.

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