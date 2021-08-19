Одной из первых о праздничных скидках на авиабилеты объявила крупнейшая украинская авиакомпания МАУ.

Традиционно к праздникам авиакомпании предлагают своим клиентами скидки на билеты. Не удивительно, что и к 30-й годовщине Независимости Украины некоторые из них подготовили акционные предложения.

Одной из первых о праздничных скидках на авиабилеты объявила крупнейшая украинская авиакомпания МАУ – сэкономить можно будет до -30% стоимости перелета.

Как сообщается в рассылке авиакомпании, акция будет действовать с 19 по 25 августа 2021 года и распространится на путешествия в период с 4 октября по 15 декабря 2021 года (за исключением 13-18 октября и 22 октября - 1 ноября).

Согласно информации на сайте МАУ, самые дешевые акционные билеты предлагаются на рейсы "Киев – Одесса" по цене от 508 гривень. Самые дешевые заграничные рейсы предлагаются по направлениям "Киев – Вильнюс" (522 грн), "Киев – Берлин" (749 грн) и "Киев – Милан" (829 грн).

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Не исключено, что в течение ближайших дней о скидках объявят и другие авиакомпании, которые выполняют рейсы в Украину – как украинские, так и зарубежные. В частности, обычно акции к праздникам предлагают SkyUP, Wizz Air и Ryanair. Поэтому если вы планируете туристическое путешествие до конца года, советуем вам внимательно следить за ценами на сайтах авиакомпаний в течение ближайших дней.

Как ранее сообщал УНИАН, 18 августа 2021 года Кабмин смягчил правила въезда в Украину для иностранцев.

Автор: Марина Григоренко