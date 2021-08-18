Ранее для въезда в Украину иностранцам требовалось предоставить сертификат о полном курсе вакцинации.

Правительство разрешило въезд в Украину иностранцам, которые получили лишь одну дозу вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Страна", такое решение сегодня принял Кабинет министров.

Так, для пересечения украинской границы иностранцам и людям без гражданства достаточно предъявить либо отрицательный результат теста на COVID, либо иностранный сертификат, свидетельствующий о получении одной или нескольких доз вакцины от коронавируса. Также основанием для въезда может стать сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Ранее для въезда в Украину требовалось предоставить сертификат о полной вакцинации.

Кроме того, теперь сертификата о получении одной дозы вакцины достаточно, чтобы не проходить самоизоляцию после въезда в Украину с временно оккупированного Крыма и ОРДЛО.

Читайте такжеCOVID-сертификаты в приложении "Дія" прошли техническую оценку в ЕС

В то же время, ужесточили требования по вакцине Cadoxi NCOV-19. Сейчас признают одну дозу. По новому постановлению Кабмина, ковид-парспорт с такой вакциной будет действительным только для тех, кто получит две дозы.

Напомним, по данным Государственного агентства развития туризма, в январе-июне 2021 года Украину посетили 1,42 миллиона иностранных туристов.

Автор: Дмитрий Захаров