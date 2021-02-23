Дополнительно SkyUp начал предоставлять скидки на заказ дополнительных услуг для пассажиров с билетами по тарифам Standard и Flex.

SkyUp ввел новые правила прохождения онлайн-регистрации и выбора мест в зависимости от тарифа, по которому куплен билет.

Читайте такжеSkyUp с мая запустит рейсы из Киева в МарсельПассажиры по самому дешевому безбагажному тарифу Basic смогут как и прежде проходить дистанционную регистрацию и получать посадочный талон за 48 часов до вылета. Система автоматически предоставит таким путешественникам место. Если они захотят выбрать себе место, за это придется заплатить, передает avianews.com.

Онлайн-регистрация по билетам с более высоким тарифом Standard будет открываться за 15 дней до вылета. При этом пассажиры смогут выбрать бесплатно места, начиная с 6 ряда, за исключением аварийных рядов.

Самый дорогой тариф Flex позволяет пройти регистрацию и получить посадочный талон за 30 дней до вылета. Пассажиры также могут выбрать любое место в самолете, в том числе в первых рядах или в аварийных рядах.

Дополнительно SkyUp начал предоставлять скидки на заказ дополнительных услуг для пассажиров с билетами по тарифам Standard и Flex. В случае со Standard скидка составит 10%, для Flex — 20%.

Снизить цену можно на питание и перевозку животных, спортивного снаряжения и дополнительного багажа.

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Автор: УНИАН