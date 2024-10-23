Строительство хотят начать уже в конце этого года.

Власти Италии планируют к началу 2030-х годов ввести в эксплуатацию самый длинный подвесной мост в мире, который соединит остров Сицилия с материковой частью страны.

Как пишет Euronews Travel, строительство планируется начать в конце этого года, хотя по факту этот чрезвычайно амбициозный инженерный проект находится на предварительной стадии разработки в течение десятилетий (а саму идею заложили еще при Римской империи). В 2013 году проект забросили, однако избранное в 2022 году правое правительство Италии во главе с Джорджией Мелони объявило, что хочет возродить планы по строительству этого моста. При этом премьер-министр заявила, что попросит ЕС помочь профинансировать этот многомиллиардный проект.

В октябре 2024 года строительная компания Società Stretto di Messina и Исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде Европейской комиссии наконец подписали новое предложение о финансировании. Согласно соглашению ЕС покроет 50 процентов расходов на проектирование железнодорожной инфраструктуры в размере около 25 миллионов евро.

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Ожидается, что благодаря мосту сицилийский город Мессина свяжут с регионом Калабрия на материке новым железнодорожным и автомобильным сообщением. Он будет иметь центральный пролет длиной более 3 км, что сделает его самым длинным подвесным мостом в мире. Общая стоимость сооружения оценивается в 4,6 млрд евро.

Сторонники идеи говорят, что новый мост позволит грузовым судам, прибывающим по Суэцкому каналу, перегружать свои товары на поезда на Сицилии, что, в свою очередь, ускорит их доставку на север страны, экономя деньги на длительных морских путешествиях.

Железнодорожное и автомобильное сообщение также призвано снизить нагрузку на переполненные паромные переправы, перевозящие автомобили, грузовики и поезда через Мессинский пролив.

В свою очередь критики идеи утверждают, что гигантский мост станет пустой тратой государственных средств и рискованным предприятием в активной сейсмической зоне. Экологи также предупреждают о риске для местных экосистем и эстетическом ущербе ландшафту.

В настоящее время с материковой части Италии на остров Сицилия можно добраться на самолете, водном транспорте или поезде, который перевозится паромом.

Как сообщал УНИАН, ранее в Италии открыли самый высокий в Европе пешеходный подвесной мост.

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